НАТО хочет продлить полномочия Столтенберга до апреля 2024, однако генсек не планирует оставаться на посту 12 февраля, 11:52 Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Страны-члены НАТО намерены оставить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО до весны следующего года. Однако он хочет покинуть свой пост осенью этого года.

Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Столтенберг должен уйти в отставку с должности в сентябре. Однако, по информации издания, страны-члены НАТО договорились о новом регламенте.

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Причиной запланированного продления его полномочий до апреля 2024 года - обеспечить стабильность деятельности Альянса во время войны, которая продолжается в Украине.

«Существует неофициальная договоренность между 30 странами-членами по поводу того, что Столтенберг должен оставаться в должности после истечения срока его полномочий 30 сентября, сообщают источники, добавляя, что официальное решение будет принято в ближайшие недели», — говорится в публикации.

Однако спикер генсека Оана Лунгеску заявила, что «он не намерен добиваться дальнейшего продолжения своего председательства.

Мандат Столтенберга уже трижды продолжали, и он занимает почти девять лет.

Отмечается, что продление срока его полномочий также позволит ему председательствовать на 75-м юбилейном саммите организации в Вашингтоне в апреле 2024 года, а также потенциально стать президентом Всемирного банка, когда Дэвид Малпасс уйдет в отставку примерно в то же время.

Решение о том, кто займет должность Столтенберга по истечении срока полномочий, еще не принято, но среди ведущих кандидатов на этот пост есть премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее Politico сообщало, что НАТО может продлить мандат Генерального секретаря Альянса еще на один год.

В марте 2022 года лидеры НАТО договорились продолжить мандат генерального секретаря Североатлантического союза Йенса Столтенберга. Он будет находиться на своем посту до 30 сентября 2023 года.