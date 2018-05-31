31 мая 2018, четверг

Страны НАТО призвали Россию прекратить вмешательство в Украину

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Страны-участники Североатлантического альянса на заседании Совета Россия-НАТО призвали РФ прекратить вмешательство в Украину и прекратить попытки разделить союзников.

Об этом по итогам заседания в четверг, 31 мая, сообщила посол США в НАТО Кей Бейли Гатчисон.

"США поддерживают политику сдерживания, обороны и диалога по отношению к России. На сегодняшнем собрании NATO союзники поддержали сильное, единое послание к России: перестаньте вмешиваться в Украину и прекратите злостные действия, которые стремятся разделить наш Альянс", - написала дипломат.

По данным СМИ, Москва неоднократно обращалась в альянс с просьбой оказать давление на Киев для измнения языковой статьи образовательного закона. Такое же требование уже длительное время выражает Венгрия и блокирует встречи на уровне министров в формате Украина-НАТО.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове