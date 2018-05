Страны НАТО призвали Россию прекратить вмешательство в Украину

Страны-участники Североатлантического альянса на заседании Совета Россия-НАТО призвали РФ прекратить вмешательство в Украину и прекратить попытки разделить союзников.

Об этом по итогам заседания в четверг, 31 мая, сообщила посол США в НАТО Кей Бейли Гатчисон.

"США поддерживают политику сдерживания, обороны и диалога по отношению к России. На сегодняшнем собрании NATO союзники поддержали сильное, единое послание к России: перестаньте вмешиваться в Украину и прекратите злостные действия, которые стремятся разделить наш Альянс", - написала дипломат.

