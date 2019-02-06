Страны НАТО подписали протокол о присоединении Македонии к Альянсу Сегодня, 12:37 126 Цей матеріал також доступний українською EPA Протокол теперь должна ратифицировать каждая страна-член блока EPA

В среду, 6 февраля, послы стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении Республики Северная Македония к Альянсу.

Как сообщает Европейская правда, торжественная церемония подписания состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Представители каждой страны-члена по очереди в алфавитном порядке поставили свою подпись на документе. Церемония состоялась в присутствии министра иностранных дел балканской страны Никогда Димитрова.

Протокол о присоединении Македонии теперь должна ратифицировать каждая страна-член блока.

"Я надеюсь, этот процесс пройдет гладко, и мы все скоро сможем поздравить вас как полноправного члена", - заявил генсек Йенс Столтенберг.

Генсек добавил, что с этого момента представитель Македонии будет участвовать в заседаниях Альянса в качестве приглашенной стороны. Министр иностранных дел Македонии также примет участие в министерской встрече НАТО в апреле.

Северная Македония станет 30-м членом Альянса.

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.



20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.

11 января 2019 года македонский парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны.

Парламент Греции намерен ратифицировать протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО 8 февраля.