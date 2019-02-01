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Страны НАТО поддержали выход США из ракетного договора

Сегодня, 17:54
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EPA

В НАТО призвали РФ вернуться к соблюдению договора

Страны НАТО поддержали выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

В НАТО выразили сожаление, что РФ продолжает отрицать нарушение договора и отказывается предоставить доступ к правдивой информации о своих ракетах. 

"Если Россия не выполнит свои обязательства по договору, то выход из него США вступит в силу через шесть месяцев, и тогда именно Москва будет нести исключительную ответственность за прекращение его действия", - говорится в заявлении Альянса.

Страны НАТО полностью поддержали действия США и призвали Россию за оставшиеся шесть месяцев вернуться к соблюдению договора о РСМД. 

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля.  Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.

23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США. 

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности. 

Теги:   Россия США Баллистические ракеты НАТО

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