Страны НАТО могут поддержать Украину заходом нескольких судов в Черное море – Порошенко

Заход нескольких судов НАТО в Черное море может быть одним из возможных вариантов поддержки Украины во время агрессии России в Керченском проливе, заявил президент Петр Порошенко.

В интервью телеканалу NBC глава украинского государства подчеркнул, что может обсуждаться вопрос, какие именно страны могут предоставить такие суда.

Порошенко добавил, что это должны быть именно страны НАТО, "чтобы больше не позволять России действовать агрессивно".

Он также заявил, что Украина должна быть готова к российской агрессии.

"Это реальная цель России - оккупация моря. И это начало агрессии. Это не просто атака двух украинских легких военных катеров и одного буксира. Это агрессия в Азовском море", - резюмировал Порошенко.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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27 ноября подконтрольный Кремлю Керченский городской суд арестовал на два месяца 15 из 24 военнослужащих, захваченных вместе с тремя кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. Арестованным украинским военным морякам грозит до шести лет лишения свободы за якобы "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору".

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Официальный Киев считает украинских моряков военнопленными.

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