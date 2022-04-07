Новый этап войны РФ против Украины: Страны НАТО расходятся во мнениях относительно дальнейших действий — NYT 7 апреля, 04:04 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный возле обломков российского танка в Киевской области 28 марта, 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Страны НАТО расходятся во мнениях относительно того, как действовать во время следующей фазы войны РФ против Украины и «неопределенного» периода после него, учитывая, что полномасштабное российское вторжение может длиться долго. Об этом сообщает NYT со ссылкой на двух западных чиновников.



Война России против Украины — главные события 6 апреля

Как рассказали собеседники газеты, Польша и страны Балтии хотят полного разрыва с Москвой и пробовать «поставить Россию на колени».

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«Они переживают, что все, что Россия может презентовать как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности», — пишет NYT.



Однако остальные страны убеждены, что РФ невозможно легко покорить, а исход войны, вероятно, будет «беспорядочным — более изнурительное прекращение огня, чем громкая победа». По словам чиновников, Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакт с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных войсками РФ.

Ранее высокопоставленный представитель американского военного командования генерал армии США Марк Милли предположил, что война России против Украины может длиться годами. По его мнению, это очень затяжной конфликт. В то же время, в Пентагоне считают, что Украина может выиграть войну, а Путин не смог достичь ничего из своих стратегических целей.

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