Между странами НАТО существуют неформальные договоренности не поставлять в Украину боевые самолеты и танки — Die Zeit 26 мая, 13:37 Цей матеріал також доступний українською По данным СМИ, между странами НАТО существуют неформальные договоренности не поставлять в Украину боевые самолеты и танки (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Между странами НАТО существуют неформальные договоренности воздерживаться от поставок в Украину отдельных систем оружия, сообщает Die Zeit со ссылкой на источники.

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По информации издания, в кругах альянса в Брюсселе заявили, что риск прямого военного столкновения между государствами НАТО и страной-агрессором Россией должен быть как можно ниже.

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Как говорится в материале, существует опасения, что страна-агрессор могла бы официально рассматривать поставку западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять ответные военные меры.

Системы вооружения такого типа в Украину пока не поставлялись.

По информации депутатской группы СДПГ, об этом неформальном назначении известно в Берлине.

«Комитет по обороне был полностью проинформирован об этом в середине мая», — сказал спикер по оборонной политике парламентской группы СДПГ Вольфганг Хельмих.

Издание Politico писало, что несмотря на просьбы украинской власти, США не снабжают Украину реактивными системами залпового огня большой дальности, потому что боятся эскалации.

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