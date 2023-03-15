Страны НАТО готовы передать Украине больше ПВО, бронетехники и боеприпасов — Столтенберг 15 марта, 22:16 Йенс Столтенберг (Фото:Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS)

Страны НАТО готовы предоставить Украине больше ПВО, бронетехники и боеприпасов.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который участвовал в виртуальном заседании в формате Рамштайн.

Как отмечается, участники встречи сосредоточились на обсуждении важности сохранения и увеличения поддержки Украины.

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Столтенберг рассказал об усилиях НАТО и союзников по скорейшему предоставлению Украине ключевых возможностей, в том числе большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов.

Столтенберг подчеркнул, что текущая работа по наращиванию военно-промышленной базы НАТО имеет решающее значение для обеспечения их собственного сдерживания и обороны, а также для оказания поддержки Украине до тех пор, пока это необходимо.