Абсолютный минимум. Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 2% ВВП — Столтенберг 19 мая, 00:56 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Heiko Becker/File Photo)

Страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборонные меры. Это должно быть минимум 2% ВВП.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Spiegel.



Он выразил ожидание, что союзники, которые еще не достигли этого уровня, сделают это «скорее всего».

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«Два процента — это уже не цель в будущем, а абсолютный минимум, которого должны достичь все — не за десятилетие, а как можно скорее», — сказал Столтенберг.