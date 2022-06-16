Макрон подтвердил, что между странами НАТО есть договоренность не поставлять Украине самолеты и танки 16 июня, 22:11 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве 16 июня 2022 года (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны Запада принципиально не поставляют Украине штурмовую авиацию и танки.

Как сообщает корреспондентка НВ, во время встречи с группой украинских журналистов в четверг, 16 июня, у французского лидера спросили, существует ли на Западе негласная договоренность об ограничениях на поставки современных танков Украине.



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«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенный вид вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки, было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе», — ответил Макрон.

Он добавил, что Франция в основном поставляет Украине боеприпасы и бронетехнику, а также передала 12 САУ Caesar. В ответ на просьбу президента Владимира Зеленского Франция отправит в Украину еще шесть Caesar.

26 мая Die Zeit со ссылкой на источники сообщило, что между странами НАТО существуют неформальные договоренности воздерживаться от поставок в Украину определенного вооружения, в частности, боевых самолетов и танков. Эту информацию опровергали, в частности, Чехия и Великобритания.

О предположительном негласном запрете на поставку танков 10 июня сообщил также Spiegel. По информации издания, власти Германии не разрешили Испании передать Украине тяжелое вооружение немецкого производства — 40 боевых танков Leopard-2.

В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.

Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев. Тема визита – война и место Украины в ЕС https://www.youtube.com/embed/OrLO1A_e9Bw

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