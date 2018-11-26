26 ноября 2018, понедельник

Страны НАТО через свои каналы будут требовать от России освобождения украинских моряков

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Иллюстративное фото
Фото: nato.mfa.gov.ua

Иллюстративное фото

Страны-участницы НАТО через свои каналы будут требовать от России освободить украинских военнослужащих, захваченных российскими пограничникам в Керченском проливе вместе с тремя кораблями ВМС Украины.

Об этом сообщил представитель Украины при Альянсе Вадим Пристайко по итогам внеочередного заседания комиссии Украина-НАТО, созванной в связи с актом агрессии РФ против Украины.

"Украина представила все доказательства агрессии России в Керченском проливе и все в НАТО поняли, что происходит. Были приняты решения освободить всех моряков, и страны-союзницы будут требовать это от России через свои контакты. Во-вторых, для Украины должен быть разблокирован пролив. И последнее - деэскалация напряжения и решение всей этой ситуации", - пояснил он, передает Радио Свобода.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал Россию освободить задержанных украинских моряков и вернуть Украине корабли.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. 

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Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО. 26 ноября президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине до 14:00 25 января 2019 года.

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