Каждая страна имеет право передать Украине военные самолеты — Белый дом

11 февраля, 05:45
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Любая суверенная страна, в частности и член НАТО, может предоставить Украине боевые самолеты. А также проводить для них обучение пилотов, это их суверенное право.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Это — по усмотрению государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это — суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители — это их законное решение», — отметил Кирби.

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По его словам, предоставление какой-либо сложной военной техники предполагает многоуровневую подготовку, чтобы военные в перспективе могли воспользоваться ее возможностями в полной мере.

«Мы уже делаем это на базе Fort Sill в Оклахоме. Там украинские военные овладевают батареей Patriot», — добавил спикер Белого дома.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Белый дом Самолеты Боевые самолеты Война в Украине Война России против Украины

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