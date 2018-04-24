Страны G7 заявили о готовности ужесточить санкции против России

Страны Большой семерки могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с ее политикой на юго-востоке Украины, говорится в итоговом заявлении встречи глав МИД G7 в канадском Торонто.

Министры заявили о "неизменной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

"Это включает в себя наше непризнание нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем деградирующую ситуацию с правами человека на полуострове, а также нарушения и злоупотребления со стороны России в Крыму. Мы полностью поддерживаем усилия в формате Нормандии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в целях урегулирования конфликта на востоке Украины".

По мнению министров, единственный способ обеспечить устойчивое урегулирование конфликта - это полное осуществление минских соглашений.

"Учитывая ответственность России в конфликте, мы призываем Россию незамедлительно стабилизировать ситуацию с безопасностью на Донбассе. Напомним, что длительность экономических санкций, связанных с Донбасом, явно связана с полным и необратимым выполнением Россией Минских соглашений. Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы принять дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", - говорится в коммюнике.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что члены Большой семерки обещают продолжать поддержку Украины перед лицом российской агрессии.

Напомним, в канадском Торонто состоялась встреча министров иностранных дел G7 – Большой семерки. В ней впервые принимала участие Украина, которую представлял глава МИД Павел Климкин.