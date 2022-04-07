«Истинное лицо». Страны G7 совместно обвинили войска РФ в зверствах против украинцев в Буче
Могила одного из погибших в Буче в результате действий войск РФ, 6 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
Страны G7 обвинили войска РФ в чудовищных преступлениях против мирных жителей Украины в Буче Киевской области и других временно захваченных оккупантами городах. Совместное обращение опубликовано на cайте МИД Германии.
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«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также Верховный представитель Европейского Союза, самым решительным образом осуждаем зверства, совершенные российскими вооруженными силами в Буче и ряде других украинских городов», — говорится в совместном обращении министров стран G7.
Подчеркивается, что массовые убийства в Буче и других городах Украины будут внесены в список грубых нарушений международного права, в том числе международного гуманитарного права и прав человека, совершенных страной-агрессором на территории Украины.
«Врезающиеся в память изображения гибели мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа», — пишут страны G7.
После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.
По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили по меньшей мере 340 человек.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
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