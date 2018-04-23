Страны G7 продолжат оказывать Украине поддержку перед лицом российской агрессии - Фриланд

Члены Большой семерки обещают продолжать поддержку Украины перед лицом российской агрессии, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время саммита глав МИД стран-членов G7 в Торонто, передает Укринформ.

"Украина слишком хорошо знакома с настоящими последствиями плохого обращения России. Поэтому страны Большой семерки продолжат оказывать Украине поддержку в течение следующих выборов перед лицом агрессии", - сказала Фриланд.

Она добавила, что члены G7 также будут содействовать "в проведении необходимых антикоррупционных и экономических реформ" в Украине.

"G7, как группе, необходимо быть едиными в непоколебимой преданности решению нестабильности, где бы она не возникала", - подчеркнула глава МИД Канады.

Напомним, в канадском Торонто продолжается встреча министров иностранных дел G7 – Большой семерки. В ней впервые принимает участие Украина, которую представляет глава МИД Павел Климкин.