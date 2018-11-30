Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков и вернуть корабли

Страны G7 сделали заявление по поводу эскалации в Керченском проливе

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) и высокий представитель Европейского Союза выразили крайнюю обеспокоенность из-за агрессии России против Украины в Керченском проливе, которой "нет оправдания".

В заявлении отмечается, что захват Россией украинских военных кораблей и их экипажей "опасно" повысил напряженность в регионе. В связи с этим министры призвали к сдержанности и соблюдению норм международного права.

"Мы призываем Россию освободить задержанных членов экипажей и корабли, а также воздерживаться от создания препятствий законному проходу через Керченский пролив", - заявили главы МИД стран G7.

В G7 входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать