Страны G7 и ЕС готовятся к введению санкций против российских алмазов — Bloomberg 19 февраля, 17:39 Алмазы (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Страны Большой семерки и Европейский Союз обсуждают способы отслеживания движения российских алмазов через границы, что может проложить путь для ограничения на торговлю ими в будущем, сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Как отмечает агентство, происхождение алмаза понятно в начале «цепочки снабжения», когда ему выдается сертификат в рамках Кимберлийского процесса.

После этого драгоценные камни смешиваются в торговых центрах, и оригинальный сертификат заменяется документацией «смешанного происхождения», что делает почти невозможным отследить, где в конце концов продаются российские алмазы.

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Источники, осведомленные о ходе обсуждений в G7 и ЕС, сказали, что решение, возможно, и не будет принято, поскольку отследить российские алмазы на глобальном рынке чрезвычайно сложно.

Но G7 может обнародовать заявление по этому поводу уже на следующей неделе для сохранения давления на Россию, поскольку война в Украине приближается к годовой отметке.

Издание добавляет, что предыдущие попытки ЕС наложить санкции на российские драгоценные камни столкнулись с сопротивлением со стороны стран-импортеров, таких как Бельгия, которые утверждали, что эти усилия будут напрасны, поскольку операции просто переместятся в другое место без механизма отслеживания происхождения.

США ввели санкции против российского горнодобывающего гиганта Алроса, на долю которого приходится около трети мировой торговли необработанными алмазами. Но эти меры оказали ограниченное влияние, поскольку большая часть торговли проходит через другие рынки, такие как Индия.