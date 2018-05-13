Страны ЕС заблокировали критическую резолюцию о переносе посольства США в Иерусалим

Три страны ЕС выступили против общей критической резолюции Евросоюза о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, собщает DW.

Против запланированного заявления в субботу, 12 мая, выступили представители Чехии, Венгрии и Румынии. Как известно, президент Чехии Милош Земан объявил о желании вслед за США перенести чешское посольство в Иерусалим.

Позже, в воскресенье, 13 мая, была достигнута компромиссная договоренность: заявление будет опубликовано от имени верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини. Текст резолюции пока не обнародован.

На понедельник, 14 мая, в день 70-летия создания государства Израиль, запланирован официальный перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Еврсоюз неоднократно заявлял, что выступает против такого шага со стороны США.