Страны ЕС прорабатывают ответные действия в связи с отравлением Скрипаля

Руководители стран ЕС поручили главам МИД своих стран проработать ответные действия в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен.

"Мы попросили министров иностранных дел (стран ЕС – Ред.) подумать над следующими возможными шагами... в ближайшие дни мы изучим возможность, следует ли предпринимать односторонние действия", - цитирует Расмуссена Интерфакс-Украина.

При этом он заявил, что в ЕС вернутся к этому вопросу во время следующего саммита в июне этого года.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, в дальнейшем возможны новые меры против России в ответ на отравление Скрипаля.

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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

Также Мэй объявила об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и отмене остальных запланированных встреч на высшем уровне с представителями России.

Мэй посетовала, что Москва ответила на все просьбы доказать свою непричастность к отравлению с "сарказмом и презрением".

Отметим, что РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона вышлет 23 британских дипломатов.

Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

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