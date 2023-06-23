Представители стран ЕС одобрили увеличение производства боеприпасов до миллиона в год

23 июня, 19:21
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Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В пятницу, 23 июня, постоянные представители государств-членов Европейского Союза одобрили проект регламента, который предусматривает производство до одного миллиона боеприпасов в год.

Об утверждении проекта регламента «Акт в поддержку производства боеприпасов» (ASAP) сообщило шведское председательство в Совете Евросоюза в Twitter.

«Это будет способствовать наращиванию производственных мощностей ЕС по производству боеприпасов, что позволит его оборонной промышленности лучше поддерживать вооруженные силы Украины и государств-членов», — говорится в сообщении.

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5 мая Евросоюз согласовал выделение одного млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Боеприпасы Страны

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