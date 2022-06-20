Все страны ЕС поддерживают статус кандидата для Украины — Стефанишина 20 июня, 18:17 Цей матеріал також доступний українською Флаги Украины и Евросоюза (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

Страны Евросоюза имеют полное согласие по вопросу предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина

Во время телемарафона в понедельник, 20 июня, она подтвердила, что каждая из стран, которые были против, на сегодняшний день изменили свое решение.

«Каждая из этих стран (которые были против статуса кандидата — ред.) после решения Еврокомиссии в пятницу подтвердила, что поддержит предоставление Украине статуса кандидата», — отметила Стефанишина.

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По словам министра, сейчас она может подтвердить, что по состоянию на 20 июня Украина имеет консенсус среди лидеров стран ЕС.

Также венгерский премьер Виктор Орбан согласился с предложением предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, сообщает Hirado. При этом, по его словам, Грузия и Босния и Герцеговина должны получить статусы в таком же темпе.

20 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС, заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове.

17 июня глава правящей партии Грузинская мечта Иракли Кобахидзе заявил, что Грузия не получила рекомендацию стать кандидатом на вступление в ЕС из-за географического фактора. Там считают, что заслуживают этого больше, чем Украина и Молдова, но поздравили эти страны с положительным выводом Еврокомиссии.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила.

Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23−24 июня.

Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.

9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

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