Страны Большой семерки призвали продолжить санкционную политику в отношении Кремля

Министерство иностранных дел Канады опубликовало заявление, в котором сообщается, что страны Большой семерки продолжат санкционную политику против РФ.

"Министр Христя Фриланд и главы МИД G7 снова подтвердили наше общее уважение к международному порядку, основанному на правилах, в том числе территориальному суверенитету. Санкции, наложенные на Россию в связи с ее неприемлемыми действиями в Украине, будут продолжаться", - сообщили в МИД Канады.

Minister Freeland and #G7 Foreign Ministers reaffirmed our shared respect for rules-based international order, including on territorial #sovereignty. Sanctions imposed on #Russia following its unacceptable actions in #Ukraine will continue. pic.twitter.com/f6n9sQ6MkS