Шенгенские визы не помогут. Страны Балтии ограничат въезд россиян через сухопутные границы
Страны Балтии ограничат въезд россиян через сухопутные границы (Фото:Деловое сообщество/Flickr)
Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о существенном ограничении пересечения границы гражданами Российской Федерации, которые имеют шенгенские визы ЕС.
Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.
По его словам, решения об ограничениях будут принимать правительства каждой страны в соответствии с законодательством. Новые правила вступят в силу одновременно.
Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва ранее заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество россиян, въезжающих в их страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.
Еврокомиссия во вторник, 6 сентября, предложила полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором Россией. Теперь решение должен быть принят Советом ЕС.
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