Шенгенские визы не помогут. Страны Балтии ограничат въезд россиян через сухопутные границы

7 сентября, 13:53
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Страны Балтии ограничат въезд россиян через сухопутные границы (Фото:Деловое сообщество/Flickr)

Страны Балтии ограничат въезд россиян через сухопутные границы (Фото:Деловое сообщество/Flickr)

Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о существенном ограничении пересечения границы гражданами Российской Федерации, которые имеют шенгенские визы ЕС.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

По его словам, решения об ограничениях будут принимать правительства каждой страны в соответствии с законодательством. Новые правила вступят в силу одновременно.

Видео дня

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1567425928254427136

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва ранее заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество россиян, въезжающих в их страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

Еврокомиссия во вторник, 6 сентября, предложила полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором Россией. Теперь решение должен быть принят Советом ЕС.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Визы Ограничения Страны Балтии Россияне

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