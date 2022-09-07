Шенгенские визы не помогут. Страны Балтии ограничат въезд россиян через сухопутные границы 7 сентября, 13:53 Страны Балтии ограничат въезд россиян через сухопутные границы (Фото:Деловое сообщество/Flickr)

Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о существенном ограничении пересечения границы гражданами Российской Федерации, которые имеют шенгенские визы ЕС.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

По его словам, решения об ограничениях будут принимать правительства каждой страны в соответствии с законодательством. Новые правила вступят в силу одновременно.

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Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва ранее заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество россиян, въезжающих в их страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

Еврокомиссия во вторник, 6 сентября, предложила полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме со страной-агрессором Россией. Теперь решение должен быть принят Советом ЕС.

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