Страны Балтии и Польша обсуждают полное закрытие границ с Беларусью — МИД Литвы

16 августа, 19:14
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Граница Латвии и Беларуси (Фото:rs.gov.lv)

Граница Латвии и Беларуси (Фото:rs.gov.lv)

Страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью.

Об этом сообщает PAP со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, окончательные договоренности должны быть достигнуты в конце этого месяца в Варшаве.

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«Мы обсуждаем алгоритмы на техническом и политическом уровнях, рассматриваем, как будет выглядеть такое региональное решение, если страны Балтии и Польша одновременно закроют свои границы с Беларусью», — сказала министр.

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Она добавила, что на прошлой неделе обсуждала вопрос о закрытии границ с Беларусью с министром внутренних дел Польши. Также, по ее словам, 28 августа в Варшаве состоится встреча глав МВД четырех стран «для последнего согласования деталей» закрытия границ.

В среду, 16 августа, на заседании правительства Литвы было принято решение о временном закрытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

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29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Граница Беларусь Балтия

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