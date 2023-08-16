Страны Балтии и Польша обсуждают полное закрытие границ с Беларусью — МИД Литвы 16 августа, 19:14 Граница Латвии и Беларуси (Фото:rs.gov.lv)

Страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границ с Беларусью.

Об этом сообщает PAP со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, окончательные договоренности должны быть достигнуты в конце этого месяца в Варшаве.

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«Мы обсуждаем алгоритмы на техническом и политическом уровнях, рассматриваем, как будет выглядеть такое региональное решение, если страны Балтии и Польша одновременно закроют свои границы с Беларусью», — сказала министр.

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Она добавила, что на прошлой неделе обсуждала вопрос о закрытии границ с Беларусью с министром внутренних дел Польши. Также, по ее словам, 28 августа в Варшаве состоится встреча глав МВД четырех стран «для последнего согласования деталей» закрытия границ.

В среду, 16 августа, на заседании правительства Литвы было принято решение о временном закрытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».