Страны Балтии присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии (Фото:News Easter Europe)
Латвия, Литва и Эстония присоединились к декларации, заключенной странами G7, о гарантиях безопасности для Украины, к которой накануне также присоединилась Болгария.
Об этом говорится в заявлении глав правительств трех государств, которое они одновременно обнародовали в X (бывший Twitter).
«Мы продолжим помогать Украине к победе. Мы будем поддерживать Украину на ее пути к членству в НАТО и ЕС», — говорится в заметке премьер-министра Эстонии Каи Каллас.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также подчеркнула, что только членство в НАТО обеспечит для Украины гарантии безопасности.
Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.
В ОП заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений между Украиной и отдельными странами-гарантами.
3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. 11 августа Киев начал такие двусторонние переговоры с Великобританией.
Декларация G7 о поддержке Украины: главное
В тексте документа сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили преданность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в пределах ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.
Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для:
- усиление ВСУ (поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами
и т. д.);
- укрепление экономической стабильности Украины (энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);
- техническая и финансовая поддержка, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.
Лидеры G7 обязались в случае возможного нападения России в будущем немедленно начать консультации с Украиной и обеспечить ей быструю и постоянную помощь. Они также пообещали дальше привлекать Россию к ответственности, в частности путем введения новых санкций, экспортного контроля и наказания виновных в военных преступлениях и других зверствах.
Лидеры Большой семерки также поддержали необходимость создать международный механизм для возмещения ущерба от российской агрессии.
Украина взамен обязалась:
- повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;
- продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, продвигать оборонные реформы, укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ, повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.
К декларации в любое время могут присоединиться другие страны.