Страны Балтии присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины 17 августа, 13:17 Флаги Латвии, Литвы и Эстонии (Фото:News Easter Europe)

Латвия, Литва и Эстония присоединились к декларации, заключенной странами G7, о гарантиях безопасности для Украины, к которой накануне также присоединилась Болгария.

Об этом говорится в заявлении глав правительств трех государств, которое они одновременно обнародовали в X (бывший Twitter).

«Мы продолжим помогать Украине к победе. Мы будем поддерживать Украину на ее пути к членству в НАТО и ЕС», — говорится в заметке премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также подчеркнула, что только членство в НАТО обеспечит для Украины гарантии безопасности.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

В ОП заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений между Украиной и отдельными странами-гарантами.

3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. 11 августа Киев начал такие двусторонние переговоры с Великобританией.

Декларация G7 о поддержке Украины: главное

В тексте документа сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили преданность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в пределах ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для:

усиление ВСУ ( поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами и т. д. );

поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами ); укрепление экономической стабильности Украины ( энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);

энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания); техническая и финансовая поддержка, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.

Лидеры G7 обязались в случае возможного нападения России в будущем немедленно начать консультации с Украиной и обеспечить ей быструю и постоянную помощь. Они также пообещали дальше привлекать Россию к ответственности, в частности путем введения новых санкций, экспортного контроля и наказания виновных в военных преступлениях и других зверствах.

Лидеры Большой семерки также поддержали необходимость создать международный механизм для возмещения ущерба от российской агрессии.

Украина взамен обязалась:

повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;

продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, продвигать оборонные реформы, укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ, повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.

К декларации в любое время могут присоединиться другие страны.