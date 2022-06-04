Боится раздражать Россию. Почему Африка до сих пор не сказала, кого поддерживает в российско-украинской войне — обзор западных СМИ 4 июня, 10:04 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Маки Салл, президент Сенегала и глава Африканского Союза, встречается с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи. 3 июня 2022 года (Фото:Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS)

Иностранная пресса пишет о странах Африки, которые из-за войны войны в Украине оказались на пороге продовольственного кризиса, но не спешат отметать российскую пропаганду и становиться на сторону Украины и Запада.



На этой неделе европейские лидеры призвали африканские и ближневосточные страны отмести кремлевскую пропаганду, которая обвиняет в обострении глобального продовольственного кризиса Запад и санкции, наложенные им в ответ на российское вторжение в Украину. Впрочем, африканские лидеры отчаянно стремятся отложить поиски виновных и найти практические решения, чтобы отвести надвигающуюся беду, пишет американское издание Politico . Война в Украине чревата «катастрофическим сценарием» для Африки, где примерно 282 млн человек уже сегодня сталкиваются с дефицитом пищи, предупреждает Африканский Союз — межправительственная организация, объединяющая 55 стран континента.

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По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), около 50 государств мира импортируют не менее 30% своей пшеницы из России и Украины, а 36 из них – более половины. Кроме войны на мировую продовольственную безопасность давят засухи во Франции, США, Индии и на Сомалийском полуострове, продолжающиеся пандемические ограничения и резкое удорожание электроэнергии и удобрений. Тем временем Москва предсказуемо обвиняет в глобальном продовольственном кризисе санкции Запада. В свою очередь Киев называет зерновую войну России, блокирующую украинский морской сельскохозяйственный экспорт, идеальным примером шантажа, призванного проверить на прочность западную поддержку Украины — ведь угроза голода влечет за собой риск очередного миграционного кризиса.

Африканские государства неохотно становятся на ту или иную сторону в вопросе войны в Украине. «По всему региону и внутри стран, погрязших в гражданской войне, политические деятели в большинстве своем уклоняются от открытой поддержки как российской, так и украинско-западной стороны, предпочитая пока подстраховаться от проигрышной ставки», — цитирует издание отчет европейского аналитического центра Международная кризисная группа.

Когда в марте 2022 года Генеральная Ассамблея ООН принимала резолюцию с осуждением «агрессии России против Украины», 17 африканских стран присоединились к 18 другим государствам мира, воздержавшимся от голосования. По словам некоторых наблюдателей, таких стран могло быть и больше, если бы не закулисное дипломатическое давление Запада. Среди воздержавшихся был и дружественный к Западу Сенегал. 3 июня Маки Салл, президент Сенегала и глава Африканского Союза, встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить разблокировку украинского зерна. Ранее он заявил, что африканцы «не хотят стоять за кем-либо в этом конфликте» и стремятся к миру.

«Несмотря на то, что мы осуждаем вторжение, мы работаем на деэскалацию, мы работаем на прекращение огня, диалог… это позиция Африки», — подчеркнул Салл.

В последние годы Кремль укреплял экономическое и военное сотрудничество с африканскими странами — особенно с теми, которые когда-то имели тесные связи с Советским Союзом. В военной отрасли Россия предоставляла африканским партнерам своих подрядчиков [ЧВК] и специалистов по дезинформации для поддержки некомпетентных, коррумпированных и авторитарных правительств, и параллельно сеяла сомнения в целях Запада на континенте, пишет Politico. Сегодня это способствует популярности российского нарратива среди африканцев.

Для многих лидеров континента продовольственный кризис является символом отношения западных государств к Африке: на нее обращают внимание лишь когда чего-то хотят. «Чего они [европейские дипломаты], кажется, не принимают во внимание, так это того, что в их словах нам слышится, будто жизнь европейцев важнее жизни африканцев», — признается журналисту издания африканский делегат в Брюсселе.

Западные государства направляют средства на поддержку Украины, в то время как Африке стало сложнее получать иностранную помощь. Так, в Сомали от засухи, способной быстро привести к голоду, уже страдают 6 млн человек. При этом из $1,4 млрд помощи, запросы на которую подавали ООН и другие организации, страна в настоящее время получила лишь $58 млн. Частично промедление со стороны доноров связано с войной в Украине, считает Абдурахман Абдишакур Варсамех, специальный представитель Сомали по гуманитарным вопросам. В уязвимом положении пребывают также Эфиопия, Кения и Нигерия, где цены даже на базовые продукты постепенно превышают финансовые возможности рядовых домохозяйств.

Сегодня западные лидеры начинают подчеркивать сходство борьбы Украины за право определять свою судьбу с борьбой африканских и азиатских наций против колониализма. Они также подчеркивают, что продукты питания, удобрения и семена не подпадают под санкции против России. Однако этот нарратив рискует потерпеть крах, если Запад не найдет быстрых практических схем, чтобы бороться с голодом, констатирует Politico.

В Африканском Союзе заявляют, что не хотят выбирать сторону и стремятся к миру. Однако действительно ли эта континентальная организация «нейтральна» и может способствовать налаживанию диалога между Россией и Украиной, задается вопросом арабское издание Al Jazeera . И чтобы ответить на него, предлагает анализировать не слова, а действия африканских лидеров.

После того, как 2 марта Сенегал вместе с рядом других государств континента воздержался от голосования за осуждение российской агрессии в ООН, в апреле Африканский Союз дважды отвергал предложения по выступлению президента Украины Владимира Зеленского перед главами государств-членов организации. Позже Салл пообещал «собрать вместе всех лидеров стран, желающих встретиться» с Зеленским. Этим он по сути подтвердил, что не все они хотят получить информацию из первых уст — от главы государства, на которое напали. Это также стало сигналом, что Африканский Союз не будет собираться в полном составе на встречу с украинским президентом, чтобы не раздражать Россию. Не слишком похоже на действия нейтральной организации, отмечает Al Jazeera.

В пользу этого утверждения свидетельствуют и заявления Сирила Рамафосы, президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) и предыдущего главы Африканского Союза. В своем выступлении 24 мая он пожаловался на экономические последствия войны в Украине и отметил, что «страдать от санкций, которые были введены против России» будут «третьи стороны». Таким образом, он повторил аргумент, впервые выдвинутый российским диктатором Путиным, — мол, введя санкции против России, западные элиты показали, что они готовы «пожертвовать остальным миром, чтобы сохранить свое глобальное господство».

Ранее, 11 апреля, Любовь Абравитова, посол Украины в ЮАР, пожаловалась в Twitter, что с начала российского вторжения местные чиновники отказывают ей во встрече. А 20 апреля Рамафоса наконец провел 20-минутный телефонный разговор с Зеленским — почти через 2 месяца после начала войны и через семь недель после того, как он позвонил Путину.

Впрочем, внутри Африканского Союза существуют разные мнения. В тот же день, когда Рамафоса возмутился санкциями против России, президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо и президент Мозамбика Филипп Хасинто Нюси высказали противоположную позицию. «Мы оба осуждаем вторжение России в Украину и призываем к его немедленному прекращению, ведь его последствия вместе с опустошением от COVID-19 оказались разрушительными для всего мира, особенно для нас на африканском континенте», — заявил Акуфо-Аддо.

Если в феврале путинское вторжение в Украину казалось рядовому африканцу очень далекой темой, а отдельные лидеры считали приемлемым – или даже несколько романтичным – защищать действия российского диктатора на почве борьбы с американским империализмом, то теперь последствия неспровоцированной агрессии Кремля начинают докатываться до каждого дома. Перед лицом масштабного кризиса Африканскому Союзу следует положить конец «дипломатическим шарадам и организационной путанице», которыми пропитан ответ организации на российскую агрессию, подчеркивает автор материала. Африка должна противостоять Путину вместе со всем прогрессивным миром, а обычные африканцы ( и украинцы) не должны страдать от последствий российского незаконного и неприкрытого экспансионизма, заключает он.

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