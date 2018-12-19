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В Литве задержали ряд политиков за шпионаж в пользу России

Сегодня, 16:02
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Среди задержанных правоохранителями Литвы есть и гражданин РФ

Фото: DELFI

Правоохранительные органы Литвы задержали по подозрению в шпионаже в пользу России целый ряд лиц, которые связаны несколькими непарламентскими партиями.

Об этом со ссылкой на генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса передает DELFI.

Среди задержанных значится, в частности, бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис, во время задержания которого были обнаружены улики, подтверждающие сбор информации по заказу российских спецслужб.

"Задержан гражданин Литвы, известный в обществе Альгирдас Палецкис. Есть и другие задержанные", - рассказал Пашилис.

Точного количества задержанных генпрокурор не назвал, однако, по данным генкомиссара Литвы Линаса Пярнаваса, среди них есть гражданин России.

"Если бы эта сеть не была вскрыта, думаю, Литве угрожала бы серьезная опасность", - добавил он.

Теги:   Спецслужбы РФ Российская агрессия Шпионаж Литва Россия

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В Литве задержали ряд политиков за шпионаж в пользу России

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