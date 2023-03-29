«Меняли снова и снова». Украина получила от Запада ПВО, которая не сработала — Зеленский 29 марта, 10:24 Зеленский заявил, что для защиты от российских ракет Украине нужно не менее 20 батарей Patriot (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Одна из стран Европы передала Украине систему противовоздушной обороны, которая не сработала. Ее приходилось менять «снова и снова».

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью Associated Press.

Он поблагодарил за помощь Запада, но заявил, что часть обещанного вооружения еще не доставили.

«У нас есть отличные решения по Patriot, но у нас их еще нет в реальности», — сказал Зеленский, подчеркнув, что для защиты от российских ракет Украине нужно 20 батарей американских систем.

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По его словам, даже такого количества может быть мало, поскольку «ни одну страну в мире еще не атаковали таким количеством баллистических ракет». Также Зеленский повторил, что Киеву нужны боевые истребители.

За последние недели Украина получила немецкие Leopard от ряда стран «танковой коалиции», британские танки Challenger, боевые бронированные машины Stryker, бронеавтомобиля Cougar' от США, БМП Marder и первые четыре советских истребителя МиГ-29 от Словакии.

