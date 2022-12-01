Нужно разделять дискуссии о поставках систем Patriot Польше и о передаче ПВО Украине — Столтенберг 1 декабря, 20:19 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разделять вопрос поставки Польше систем Patriot и помощи Украине системами ПВО.

«Я считаю, что нужно разделять эти две дискуссии об этих трех батареях Patriot, которые Германия предложила Польше, от вопроса большего количества систем противовоздушной обороны для Украины. Мы все согласны, что необходимо помогать Украине, в том числе поставками систем ПВО», — сказал Столтенберг во время брифинга по итогу встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Генсек добавил, что Германия уже доставила в Украину критически важные системы противовоздушной обороны, в частности IRIS-T. Также, по его словам, союзники намерены предоставить еще больше средств ПВО для Украины.

Столтенберг подчеркнул, что речь идет не только о поставке новых систем, но также о работе уже поставленной техники. Он уточнил, что для работы западного оружия Украине необходимо достаточно боеприпасов, запасные части и возможность обслуживания техники.

Инфографика: НВ

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot предназначен для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.