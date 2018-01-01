Стороны конфликта в Йемене провели первую встречу в рамках мирных переговоров в Швеции Сегодня, 17:59 11 Цей матеріал також доступний українською Первые переговоры за более чем два года состоялись между представителями правительства Йемена и повстанцами-хуситами

Первые переговоры за более чем два года состоялись между представителями правительства Йемена и повстанцами-хуситами (хуситы - антиправительственные повстанцы в Йемене, поддерживаемые Ираном - ред.) под эгидой ООН по настоянию западных государств, некоторые из которых поставляют оружие Саудовской Аравии и другим членам анти-хуситской коалиции.

Об этом сообщает Reuters.

Переговоры начались в четверг, 6 декабря, в пригороде Стокгольма. Поначалу переговорщики от президента Йемена Абд Раббу Мансур Хади отказывались находиться в одной комнате с переговорщиками от про-иранских повстанцев, требуя от них задействовать более высокопоставленных представителей. В воскресенье, 9 декабря, стороны пошли на уступки и начали прямые переговоры.

Было достигнуто соглашение об обмене пленными, в соответствии с которым должны быть освобождены тысячи людей. Однако, по словам одного из делегатов, списки пленных необходимо обновить.

Такой обмен станет лишь одной из мер по укреплению доверия, необходимых для завершения четырехлетнего конфликта, унесшего жизни тысяч людей, и разрешения гуманитарного кризиса в стране. Другие вопросы, требующие урегулирования, касаются открытия аэропорта в Сане - столице Йемена - и достижения перемирия в портовом городе Ходейда. Оба эти объекта находятся под контролем повстанцев.

Ожидается, что переговоры продлятся до четверга, 13 декабря.