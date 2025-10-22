Трамп назвал «фейком» информацию WSJ, что США сняли ограничения на удары Украиной дальнобойными ракетами по РФ

Президент Дональд Трамп, что статья в Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине использовать ракеты дальнего действия в глубине России, является «фейковой новостью» (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию газеты Wall Street Journal о том, что официальный Вашингтон разрешил официальному Киеву бить дальнобойными ракетами вглубьстраны-агрессора РФ.

Об этом глава американского государства написал 22 октября в своей соцсети Truth Social

«Статья в Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине использовать ракеты дальнего действия в глубине России, является фейковой новостью! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были, и к тому, что Украина с ними делает!», — говорится в тексте сообщения.

Инфографика: NV

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего радиуса действия, предоставленных западными союзниками.

Как рассказали изданию некоторые американские чиновники, они ожидают, что Украина осуществит больше атак с помощью ракеты Storm Shadow. Однако, как напомнили журналисты, эти ракеты имеют гораздо меньшую дальность полета, чем Tomahawk.

Кроме того, в издаии упомянули, что 22 октября Украина нанесла удар по российскому заводу в Брянске, который производил взрывчатку и ракетное топливо, использовав британскую крылатую ракету Storm Shadow. В заявлении Генштаба ВСУ удар назвали «успешным попаданием», что прорвало российскую систему ПВО.

Как добавили в WSJ, такое непубличное решение США было принято после того, как полномочия по поддержке таких атак передали от министра обороны Пита Гегсета в Пентагоне главнокомандующему американских сил в Европе генералу Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет командование НАТО.