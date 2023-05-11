В Кремле истерика из-за поставок Украине ракет Storm Shadow: угрожают «адекватным ответом»

11 мая, 15:37
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Дмитрий Песков заявил, что в Кремле относятся к передаче Украине ракет большой давности Storm Shadow «крайне негативно» (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via Reuters)

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле относятся к передаче Украине ракет большой давности Storm Shadow «крайне негативно» (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via Reuters)

В Кремле разразились истерикой после того, как Британия подтвердила передачу Украине ракет большой дальности Storm Shadow.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва относится к этому «крайне негативно» и оккупанты будут готовить «адекватный ответ», пишут пропагандисткие РИА Новости.

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«Весьма негативно. Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения», — сказал он.

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже передал Киеву несколько ракет Storm Shadow.

Позже эту информацию официально подтвердил министр обороны Британии Бен Уоллес.

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Он подчеркнул, что Украина имеет право защитить себя от регулярных атак РФ и использовать их будут на суверенной территории страны.

Storm Shadow/SCALP — франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля», которую производит компания MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.

Инфографика: NV

Politico сообщало, что администрация президента США Джо Байдена не изменила своего мнения по поводу передачи ВСУ дальнобойных ракет ATACMS и не планирует их поставлять, если Лондон передаст свои.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Великобритания Кремль Военная помощь Война России против Украины Storm Shadow

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