В Кремле истерика из-за поставок Украине ракет Storm Shadow: угрожают «адекватным ответом» 11 мая, 15:37 Дмитрий Песков заявил, что в Кремле относятся к передаче Украине ракет большой давности Storm Shadow «крайне негативно» (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via Reuters)

В Кремле разразились истерикой после того, как Британия подтвердила передачу Украине ракет большой дальности Storm Shadow.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва относится к этому «крайне негативно» и оккупанты будут готовить «адекватный ответ», пишут пропагандисткие РИА Новости.

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«Весьма негативно. Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения», — сказал он.

11 мая CNN сообщил, что Лондон уже передал Киеву несколько ракет Storm Shadow.

Позже эту информацию официально подтвердил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Он подчеркнул, что Украина имеет право защитить себя от регулярных атак РФ и использовать их будут на суверенной территории страны.

Storm Shadow/SCALP — франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля», которую производит компания MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.



Инфографика: NV

Politico сообщало, что администрация президента США Джо Байдена не изменила своего мнения по поводу передачи ВСУ дальнобойных ракет ATACMS и не планирует их поставлять, если Лондон передаст свои.