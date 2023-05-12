Позиция США о дальнобойных ракетах после передачи Украине британских Storm Shadow не изменилась — Кирби 12 мая, 21:49 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США не изменят позицию о передаче ВСУ американских дальнобойных ракет даже после передачи Украине Storm Shadow, сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Об этом сообщает Укринформ.

«Что касается каких-либо других изменений относительно ракетных систем большой дальности, наша политика и наши решения в этом плане не изменились», — сказал Кирби.

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Он добавил, что США сосредотачиваются на другой военной помощи, которую запрашивает Украина. И сейчас, по его словам, большой упор делается на обеспечении украинцев противовоздушной обороной, в том числе, системами Patriot.

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11 мая CNN сообщил, что Лондон уже передал Киеву несколько ракет Storm Shadow.

Позже эту информацию официально подтвердил министр обороны Британии Бен Уоллес. Он подчеркнул, что Украина имеет право защитить себя от регулярных атак РФ и использовать их будут на суверенной территории страны.

Storm Shadow/SCALP — франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля», которую производит компания MBDA. Вес ее боевой части — 450 кг. Она способна поражать цели на дистанции более 250 км.

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