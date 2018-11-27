Столтенбрег предупредил Россию о последствиях из-за агрессии в Азовском море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о последствиях из-за агрессивных действий в Азовском море, в результате которых были захвачены украинские корабли и моряки.
"Россия должна понять, что ее действия не останутся без последствий", - сказал он после экстренного совещания представителей стран НАТО и Украины, пишет Голос Америки.
Генсек Альянса не утончил, о каких именно последствиях идет речь.
Столенберг назвал "серьезным" инцидент в Керченском проливе и заявил, что Россия усиливает напряженность в регионе.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".
В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.
Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.
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