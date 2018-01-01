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Столтенберг заявил о нарушении Россией международного права и призвал освободить украинских моряков

Сегодня, 18:01
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Столтенберг заявил, что именно поведение РФ провоцирует НАТО на усиление присутствия в Европе

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Россию освободить украинских моряков, незаконно захваченных во время прохода через Керченский пролив в порт Мариуполя.

Об этом он сказал во вторник, 4 декабря, передает корреспондент Радио НВ из Брюсселя.

Столтенберг также подтвердил солидарность Альянса с Киевом, потребовав от Москвы немедленно допустить к захваченным морякам представителей украинской стороны.

Кроме того, он подчеркнул, что блокирование РФ Керченского пролива является нарушением международных соглашений.

По словам генсека, именно такое поведение Кремля и его неуважение границам соседних государств является одной из причин, почему НАТО усиливает свое военное присутствие в Европе впервые со времен Холодной Войны.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики обстреляли и незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Шестеро из них получили ранения.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Радио НВ Керченский пролив Российские военные провокации Йенс Столтенберг Российская агрессия НАТО

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