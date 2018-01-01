Столтенберг заявил о нарушении Россией международного права и призвал освободить украинских моряков
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Россию освободить украинских моряков, незаконно захваченных во время прохода через Керченский пролив в порт Мариуполя.
Об этом он сказал во вторник, 4 декабря, передает корреспондент Радио НВ из Брюсселя.
Столтенберг также подтвердил солидарность Альянса с Киевом, потребовав от Москвы немедленно допустить к захваченным морякам представителей украинской стороны.
Кроме того, он подчеркнул, что блокирование РФ Керченского пролива является нарушением международных соглашений.
По словам генсека, именно такое поведение Кремля и его неуважение границам соседних государств является одной из причин, почему НАТО усиливает свое военное присутствие в Европе впервые со времен Холодной Войны.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики обстреляли и незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.
На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Шестеро из них получили ранения.
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ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.
Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.
После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Реконструкция событий в Керченском проливе
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