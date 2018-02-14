Столтенберг: Вопрос членства Украины в НАТО связан с успехом оборонной реформы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг связал рассмотрение вопроса членства Украины в НАТО с успехами в оборонной реформе.

По словам Столтенберга, НАТО уделяет особое внимание проведению реформ в Украине.

"Я приветствую заявление Украины об уделении особого внимания этой реформе. Вопрос членства будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых добьется Украина в этом направлении", - цитирует Столтенберга Интерфакс-Украина.

Генсек отметил, что у Украины и Альянса "значительное партнерство" и НАТО предоставляет серьезную политическую и практическую поддержку Киеву.

1 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.

6 июля 2017 года президент Порошенко утвердил восстановление курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО был взят при президенте Викторе Ющенко (2005-2010).

Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, в свою очередь, отмененный Радой в 2014 году после Революции Достоинства.