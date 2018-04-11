Столтенберг: У России растет готовность для применения ядерного арсенала

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на решительных действиях членов альянса и вместе с тем прогнозирует, что санкции против РФ не будут отменены, пока российское руководство не изменит своей внешней политики.

В интервью газете Süddeutsche Zeitung генсек НАТО заявил, что встревожен действиями Кремля на международной арене.

"Мы смотрим на страну, которая значительно модернизировалась, мы смотрим на страну, которая атаковала Украину и развернула свои войска в Молдове и Грузии против воли этих стран", - сказал он.

Столтенберг предупредил, что у руководства РФ растет готовность использовать свой ядерный арсенал.

"Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии, регистрируются кибератаки, даже в правительственной сети Германии. И это еще не все, что беспокоит: Россия модернизирует свой ядерный арсенал, и барьер для его использования снижается", - считает генсек НАТО.

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Он добавил, что альянс сохранит свое военное присутствие в странах восточной Европы, пока Москва не изменит свою риторику.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия недооценила единство и решимость НАТО, когда решила воплотить свою агрессивную внешнюю политику. По его словам, аннексия Крыма и усилия РФ по дальнейшей дестабилизации Украины, привели к наибольшему усилению коллективной обороны со времен окончания Холодной войны, в том числе размещение боевых групп в Балтийских странах. Кроме того, в планы Североатлантического альянса не входит полная изоляция России.