Столтенберг сообщил, когда должны начаться переговоры о вступлении Македонии в НАТО

Столтенберг прогнозирует начало переговоров о вступлении Македонии в НАТО через две недели

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг на встрече с премьер-министром Македонии Зораном Заевым заявил, что переговоры о вступлении этой страны в Альянс могут начаться на его саммите уже через две недели.

Он добавил, что обязательным условием этого является вступление в силу договоренности греческой и македонской стороны по смене названия страны на Северная Македония, передает Голос Америки.

"Уже через две недели мы предложим вашей стране начать переговоры о вступлении в НАТО. Мы надеемся их закончить в течение месяца. После того, как переговоры состоятся, мы подпишем протокол о присоединении, и Македония сможет участвовать во всех встречах НАТО, сидеть за одним столом со всеми членами организации", - заявил Столтенберг.

Напомним, 17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония. 20 июня парламент Македонии ратифицировал это соглашение, несмотря на массовые протесты против изменения названия страны. Президент Македонии Георге Иванов 26 июня отказался подписать это соглашение. Но если парламент во второй раз примет изменения, президент Иванов не сможет заблокировать это решение. Спикер парламента Талат Джафери заявил, что депутаты повторно проголосуют за одобрение соглашения на следующей неделе.

После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

В начале 2018 года десятки тысяч людей протестовали в греческих Салониках против употребления названия Македония Бывшей Югославской Республикой Македония.

Учитывая этот спор, Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит до урегулирования спора под официальным названием "Бывшая Югославская Республика Македония".

Урегулирование спора упростит для Македонии процесс вступления в ЕС и НАТО.