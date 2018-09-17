17 сентября 2018, понедельник

Столтенберг с усмешкой прокомментировал слова Трампа об агрессивной Черногории, как причине Третьей мировой

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Столтенберг с усмешкой прокомментировал слова Трампа об агрессивной Черногории, как причине Третьей мировой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг с усмешкой прокомментировал резонансного заявления президента США Дональда Трампа об агрессивных черногорцах как возможной причине начала Третьей мировой войны.

Столтенберг усмехнулся, комментируя заявление Трампа, что  черногорцы - "очень агрессивные люди".

"Я много раз был в Черногории...когда я был ребенком, мы много раз ездили в Черногорию, и у меня хорошие отношения со многими черногорцами", - заявил генсек НАТО.

"Я успокоил Черногорию, потому что я знаю, что Соединенные Штаты четко и полностью привержены статье 5, НАТО и коллективной обороне", - заявил генсек в интервью изданию Axios.

Генсек добавил, что основополагающий принцип НАТО заключается в том, что нападение на одну страну-члена является нападением на всех. Готовность Америки соблюдать это обязательство обеспечивает защитное одеяло, которое поддерживает трансатлантический союз.

В июле 2018 президент Трамп заявил,  что "агрессивная" Черногория может стать причиной Третьей мировой войны. 

Отвечая на вопрос журналиста Fox News, почему его сын должен отправиться в Черногорию, чтобы защитить ее в случае нападения, Трамп ответил: "Я понимаю, о чем вы говорите, я сам задаю себе тот же вопрос...в Черногории очень агрессивные люди…они могут проявить агрессию и, мои поздравления, вы в Третьей мировой войне".

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