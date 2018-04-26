Столтенберг призвал Украину и Венгрию решить языковой спор

Столтенберг надеется на решение спорных моментов в кратчайшие сроки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Венгрию и Украину решить спор касательно языковой статьи закона о реформе образования.

Об этом он сказал во время встречи глав МИД стран Альянса в Брюсселе, пишет Европейская правда.

По словам Столтенберга, Венгрия является ценным членом Альянса, который вносит важный вклад в коллективную безопасность.

В то же время Украина является важным партнером блока, и Альянс оказывает ей свою поддержку не только из-за агрессии РФ.

"Мы не смогли созвать Комиссию Украина-НАТО на уровне министров, потому что Венгрия блокирует ее из-за языкового закона. Венгрия и Украина должны как можно скорее решить противоречия вокруг этого закона", - резюмировал генсек.

23 апреля Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что такое поведение Венгрии не стало неожиданностью.

Ожидалось, что заседание Альянса на уровне глав МИД пройдет 27 апреля в Брюсселе, в рамках мероприятия официальный Киев планировал проведение заседания комиссии.

Будапешт продолжает блокировать евроатлантические инициативы Украины из-за несогласия с принятой образовательной реформой, которая предусматривает постепенный переход на полное обучение школьников на государственном языке.

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