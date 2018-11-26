Столтенберг призвал Россию освободить задержанных украинских моряков и вернуть Украине корабли

Столтенберг: Нет оправдания применению силы против украинских кораблей и моряков

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 26 ноября призвал Россию освободить задержанных украинских моряков и вернуть Украине корабли.

"Мы призываем Россию незамедлительно вернуть свободу украинским морякам и вернуть (Украине - ред.) задержанные вчера корабли", - передает Интерфакс-Украина.

Столтенберг также заявил, что НАТО призывает "к спокойствию и сдержанности", но подчеркнул, что в данном случае "нет оправдания применению силы против украинских кораблей и моряков".

По его словам, все члены Альянса 26 ноября на встрече с украинскими представителями "выразили полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

Генсек НАТО призвал Россию обеспечить свободный доступ Украины к ее портам и обеспечить свободное перемещение украинских судов по Керченскому проливу и Азовскому морю.

Столтенберг назвал инцидент в Керченском проливе серьезным и добавил, что в сложившейся ситуации важно не допустить выхода кризиса из-под контроля.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились во время телефонного разговора о чрезвычайном заседании комиссии Украина-НАТО.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

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