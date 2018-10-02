02 октября 2018, вторник

Столтенберг о блокировании Венгрией сотрудничества Украины с НАТО: Продолжим поддерживать Киев

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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал блокировку Венгрией сотрудничества между Украиной и Североатлантическим альянсом.

Столтенберг надеется, что Будапешт и Киев урегулируют свои разногласия из-за закона об образовании на двустороннем уровне.

"Я надеюсь, что Украина и Венгрия решат разногласия. Только от Будапешта и Киева зависит поиск решения. Мы со своей стороны продолжим оказывать практическую и политическую помощь Украине. Мы встречались с президентом Порошенко на саммите в июле, мы продолжаем проводить встречи с правительством и предоставляем политическую и практическую поддержку", - цитирует генсека Европейская правда.

Столтенберг добавил, что Украина - важный партнер НАТО и надо помнить, что одна из главных причин, из-за которой Альянс укрепляет коллективную безопасность, - это агрессия России против Украины, страны, которая является важным партнером для НАТО.

Венгрия последовательно блокирует встречи представителей НАТО и Украины на высшем уровне из-за украинской образовательной реформы, которая, по мнению Будапешта, ограничивает права этнических венгров.  Кроме того, Будапешт заявил о блокировании евроинтеграционных устремлений Киева до устранения "проблемных", по его мнению, положений образовательного закона. 

Генсек НАТО Столтенберг уже призывал Венгрию и Украину решить спор касательно языковой статьи закона о реформе образования.

По данным СМИ, страны НАТО негативно отнеслись к блокированию Венгрией сотрудничества с Украиной. США же официально заявили, что полностью поддерживают встречи Украина и НАТО как на уровне глав государств и правительств, так и на уровне министров.

Позже в НАТО заявили, что бессильны преодолеть сопротивление Венгрии, если она выступит против положительной оценки проведения украинских реформ из-за спора с Киевом об образовательной реформе.

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