Столтенберг: Новая российская ракета подрывает европейскую безопасность

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая российская ракета SSC-8 подрывает основы европейской безопасности.
Об этом Столтенберг заявил в статье для изданий El Pais и La Repubblica.
"В последние годы Россия разработала, изготовила, испытала и развернула новую ракету средней дальности SSC-8. Эта ракета мобильна и ее легко спрятать, она способна нести ядерные боеголовки. Это сокращает время предупреждения до минут, снижая порог ядерного конфликта. И она может достигнуть европейских столиц", - цитирует Столтенберга пресс-служба НАТО.
Генсек отметил, что такие действия России подрывают договор о РСМД и угрожают континенту: США полностью соблюдали свои обязательства по договору, в Европе новых американских ракет нет, но есть новые российские ракеты.
"Договор, который соблюдается только одной стороной, не может быть эффективным...он прверащается в листок бумаги...НАТО не намерено развертывать новые ядерные ракеты в Европе и не хочет новой холодной войны или новой гонки вооружений, и мы сделаем все возможное, чтобы избежать этого. Но Россия тоже должна соблюдать договоренности", - написал Столтенберг.
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Ранее президент США Дональд Трамп принял решение расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.
Во время визита в Москву советник Болтон заявил, что США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.
Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.
Фактически, договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.
По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.
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