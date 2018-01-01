Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Александр Гольц
Путину удалось схватить Трампа за рукав
Роман Бессмертный
Над миром повисло облако противостояния
Мустафа Найем
Мы для них аномалия
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?

Столтенберг: НАТО уже нарастил свое присутствие в Черном море и следит за действиями РФ

Сегодня, 14:57
132
Цей матеріал також доступний українською

По словам Столтенберга, НАТО усилил присутствие в районе Черного моря

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс за последнее время уже усилил свое присутствие в районе Черного моря.

Так он прокомментировал призыв президента Украины Петра Порошенко отправить боевые корабли в Черное море.

"НАТО уже нарастил свое присутствие в Черном море, например, корабли НАТО проводили в море значительно больше дней в этом году и в предыдущем. У нас есть миссия воздушной полиции в регионе, а также у нас есть мультинациональная бригада в Румынии", - сказал Столтенберг.

По его словам, в НАТО внимательно мониторят ситуацию в Черном море с учетом произошедшего инцидента в Керченском проливе.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что визит нескольких кораблей НАТО в Черное море может быть одним из возможных вариантов поддержки Украины во время агрессии России в Керченском проливе.

В свою очередь правительство Германии отказался отправить немецкие военные корабли в Черное море.

25 ноября возле Керченского пролива Россия атаковала и захватила украинские военные корабли с экипажами. Киев и мировое сообщество осудили акт агресси со стороны Москвы. Украина на 30 дней ввела режим военного положения в 10 областях и внутренних водах Азовского моря.

Теги:   Йенс Столтенберг Черное море НАТО

Спецтема   Военное положение в Украине

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 01:57

article_img
Дональд Трамп назвал возможную дату следующей встречи с Ким Чен Ыном

Последние новости

События

Сегодня, 16:09

В Днепре взрыв газа разрушил частный дом, пострадала пенсионерка
Футбол

Сегодня, 15:58

УЕФА перенес матч Шахтер - Лион из Харькова
Политика

Сегодня, 15:56

Договор о дружбе с Россией будет прекращен 1 апреля 2019 года - проект закона

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Российский шпион? Трамп попал в ловушку
1830
Питер Сантенелло - фото
Питер Сантенелло
Взрослые люди и крутые тачки
1807
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
1332
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28811
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25011
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
18498
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28811
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25011
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
18498