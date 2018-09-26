26 сентября 2018, среда

Столтенберг: НАТО не нужно разрешение России на вступление Украины в Альянс

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Только Украина решит, вступать ей в НАТО или нет, заявил Столтенберг

Только Украина решит, вступать ей в НАТО или нет, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу не требуется разрешение России для того, чтобы принять Украину в свои ряды.

Об этом он сказал в интервью Associated Press перед своей встречей с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

"Только Украина может определить свой путь, хочет ли она вступить в НАТО или нет... В итоге 29 союзников и Украина будут решать, соответствует ли Украина стандартам, необходимым для вступления в НАТО", - отметил генсек Альянса.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада Украины включила в повестку дня президентский законопроект №9037 об изменениях в Конституцию, закрепляющие необратимость курса страны на членство в ЕС и НАТО.

Теперь президентский законопроект будет направлен в Конституционный суд, который должен дать свою оценку относительно его соответствию Основному закону.

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