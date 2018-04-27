Столтенберг: До решения проблемы КНДР еще далеко, санкции должны сохраняться

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что до решения проблемы КНДР еще далеко, действующие в отношении Пхеньяна международные санкции нужно сохранить.

"Я приветствую прогресс и то, что оба лидера (президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын) смогли встретиться. Это первый шаг, и он воодушевляет, но мы должны понимать, что впереди еще много работы", - цитирует Столтенберга Интерфакс-Украина.

Он также подчеркнул важную роль санкций в отношении КНДР, и что санкционное давление на Пхеньян должно сохраняться.

"Я уверен, что сильное международное давление способствовало формированию той ситуации, которую мы имеем сегодня. Когда я посещал Южную Корею и Японию, с их стороны был четкий сигнал о необходимости продолжать давление, чтобы получить политическое решение", - добавил он.

В пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

Смотрите также

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

В частности, главы государств подписали Декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.