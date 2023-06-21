Столтенберга попросят остаться на посту генсека НАТО еще на год — CNN 21 июня, 08:33 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Становится все более вероятным, что члены НАТО не смогут объединиться вокруг кандидата на пост следующего генерального секретаря альянса, и Йенсу Столтенбергу будет предложено остаться на этом посту еще на год, сообщает CNN.

Хотя есть несколько потенциальных кандидатов, включая премьер-министра Дании Метте Фредериксен и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, источники сообщили, что растет вероятность того, что члены альянса не придут к согласию относительно того, кто должен занять этот пост в критический для оборонительного альянса период, когда война России против Украины продолжается.

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«Хотя некоторые в Белом доме хотели бы, чтобы впервые на пост главы НАТО была назначена женщина, чиновники признают, что найти консенсус оказалось непросто», — говорится в материале.

Соединенные Штаты традиционно не выдвигают кандидата, но их поддержка имеет большое значение, а президент Джо Байден считает Столтенберга «замечательным лидером».

Столтенберг уже один раз продлевал срок своих полномочий, он занимает эту должность с 2014 года.

На прошлой неделе Байден и Столтенберг встретились в Овальном кабинете, где, как ожидалось, должна была возникнуть тема его преемственности. Представители Белого дома отказались сообщить, просил ли президент оставить Столтенберга на этой должности.

Когда Столтенберга спрашивали о перспективах, он неоднократно говорил, что «не намерен добиваться продления своего срока».

25 мая Politico сообщило, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

Другими кандидатами на кресло главы НАТО издание считает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. В качестве еще одного кандидата-женщины якобы рассматривалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако ее считают «слишком жесткой» для военного времени.

19 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.