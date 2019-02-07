Столтенберг заявил о желании сохранить ракетный договор США и РФ Сегодня, 06:05 218 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Столтенберг хочет продолжить переговоры с РФ ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости сохранить Договор между РФ и США о распространении ракет малой и средней дальности (ДРСМД).

Об этом передает Euronews.

"Мы не хотим новой гонки вооружений и будем пытаться убедить Россию вернутся к исполнению условий договора", - заявил Столтенберг.

Он напомнил, что окончательно договор будет разорван только спустя шесть месяцев.

В то же время, Столтенберг отметил, что НАТО должно быть готово к "жизни без ДРСМД".

23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля. Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.