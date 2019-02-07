Столтенберг заявил о желании сохранить ракетный договор США и РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости сохранить Договор между РФ и США о распространении ракет малой и средней дальности (ДРСМД).
Об этом передает Euronews.
"Мы не хотим новой гонки вооружений и будем пытаться убедить Россию вернутся к исполнению условий договора", - заявил Столтенберг.
Он напомнил, что окончательно договор будет разорван только спустя шесть месяцев.
В то же время, Столтенберг отметил, что НАТО должно быть готово к "жизни без ДРСМД".
23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля. Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.
Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.
Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.
По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.