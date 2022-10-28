В последние недели произошла самая большая эскалация в войне РФ против Украины с 24 февраля — Столтенберг 28 октября, 13:25 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в последние недели состоялась самая крупная эскалация в войне России против Украины с 24 февраля.

«То, что мы наблюдали за последние недели и дни — это действительно самая серьезная эскалация с момента вторжения в феврале. Потому что если сложить вместе их мобилизацию и силы, которые они сейчас могут отправить на фронт, с их частичной теперь уже незаконной аннексией части украинской территории и опасной ядерной риторикой — все это самая большая эскалация с начала войны», — сказал он в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle.

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По словам генсека, Запад в этой ситуации должен усилить поддержку Украины.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает отвергать идею суверенитета Украины, что принципиально несовместимо с серьезными переговорами о завершении войны.

Более того, его выступление в дискуссионном клубе Валдай еще раз подтверждает, что войну России против Украины мир должен рассматривать как акт геноцида.