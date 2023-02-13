Столтенберг: Путин не готовится к миру. Видим начало нового наступления России в Украине

13 февраля, 14:46
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новое наступление России в Украине уже началось.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 13 февраля.

По словам Столтенберга, диктатор Владимир Путин посылает «тысячи и тысячи дополнительных войск», принимая «очень высокий уровень жертв» и неся «большие потери», но продолжает давить на украинцев. Никаких признаков «подготовки к миру» со стороны главы Кремля он не видит — тот до сих пор хочет установить контроль над всей Украиной.

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«Реальность такова, что мы уже видим начало нового российского наступления в Украине. То, чего России не хватает в качестве, она пытается компенсировать количеством. НАТО будет с Украиной столько, сколько потребуется. Путин не готовится к миру. Он начинает новые наступательные действия», — сказал генсек Альянса.

Он подчеркнул: чем быстрее Киеву передадут оружие, боеприпасы, запчасти, топливо, тем больше жизней удастся спасти.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «большое наступление» россиян уже началось, но у Кремля с ним большие проблемы — украинские военные отражают атаки.

Утром 13 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне наступают на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

https://www.youtube.com/watch?v=FiyqWbEPWo4
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Путин НАТО Российские военные Йенс Столтенберг Война России против Украины

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